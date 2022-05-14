МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Помощь Киеву в условиях экономических проблем в США не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший, опубликовав в Instagram* карикатуру на Джо Байдена и Владимира Зеленского, где президент Украины выступает в роли стриптизерши. Об этом сообщает РИА Новости. Трамп: при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК

Недавно президент Байден призвал конгресс выделить $33 миллиарда на поддержку Киева, но впоследствии конгрессмены увеличили эту сумму до $40 миллиардов.

"Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат <…> коррумпированным политикам", — отметил Трамп — младший.

Он проиллюстрировал свою публикацию фотоколлажем, где Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста, а Байден осыпает президента Украины долларами.

*Соцсеть, признанная в России экстремистской