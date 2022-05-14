МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе глав Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет унизительный удар президенту США Джо Байдену, пишет New York Times. Об этом сообщает РИА Новости. Байден заявил о возможности США заместить поставки зерна на мировом рынке

В New York Times отмечают, что мероприятие, задуманное администрацией США как демонстрация возрождающегося лидерства Соединенных Штатов в Западном полушарии, может, наоборот, подчеркнуть слабость Вашингтона в регионе.

Как говорится в редакционной статье, "все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом".

Издание напоминает, что ранее в Белом доме заявлляи, что не планируют приглашать на форум делегации из Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Это и вызвало недовольство президента Мексики Обрадора, который в итоге заявил: "Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я — нет".

К этому демаршу присоединились лидеры Боливии, Гондураса и группы карибских государств.

При этом трения между администрацией США и бразильским лидером, как отмечает издание, связаны с критикой Вашингтона в адрес политического курса Болсонару. В Бразилии опасаются, что США могут использовать саммит, чтобы оказать давление на власти страны.

Со ссылкой на источник New York Times сообщает: "Сегодня создается впечатление, что Болсонару в Лос-Анджелес может не поехать, а саммит в принципе не значится в его повестке дня".

Вместе с тем издание полагает, что президента Бразилии способно подорвать прогресс по таким важным для Белого дома вопросам, как изменение климата и защита демократии, а без мексиканского лидера станет значительно труднее решить вопросы миграции.