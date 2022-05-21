МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает маловероятной возможность введения дополнительного выходного для сотрудников, чья работа связана с постоянным стрессом. Об этом рассказал РИА Новости глава объединения Михаил Шмаков. Бизнесмен рассказал, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов

Несмотря на это, ФНПР готова поддержать это предложение, отметил Шмаков и добавил, что окончательное решение примет трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям.

"Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, реализуемость — 0,01%", — сказал глава ФНПР.

Как ранее сообщили СМИ, инициатива была выдвинута вице-спикером Государственной Думы Борисом Чернышовым, который направил соответствующее предложение главе Роспотребнадзора Анне Поповой.