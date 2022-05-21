Профсоюзы оценили идею дополнительного выходного за стрессовую работу
Глава ФНПР Шмаков назвал маловероятным введение дополнительного выходного за стрессовую работу
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает маловероятной возможность введения дополнительного выходного для сотрудников, чья работа связана с постоянным стрессом. Об этом рассказал РИА Новости глава объединения Михаил Шмаков.
Несмотря на это, ФНПР готова поддержать это предложение, отметил Шмаков и добавил, что окончательное решение примет трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям.
"Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, реализуемость — 0,01%", — сказал глава ФНПР.
Как ранее сообщили СМИ, инициатива была выдвинута вице-спикером Государственной Думы Борисом Чернышовым, который направил соответствующее предложение главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
https://1prime.ru/society/20220521/836951364.html
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