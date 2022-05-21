В Минздраве призвали развивать инициативы по ограничению продаж алкоголя
Глава Минздрава Мурашко: инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно поддерживать и развивать
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КУРСК, 21 мая — ПРАЙМ. Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно поддерживать и развивать, алкоголь в медицинской части является фактически токсическим ядом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы считаем, что эти инициативы нужно поддерживать и всячески их развивать", — сказал Мурашко журналистам, комментируя предложения ряда регионов о введении ограничений на продажу спиртного.
Он отметил, что позитивный опыт в этом направлении есть уже у Забайкальского края и Якутии.
Алкоголь не только наносит ущерб социальной жизни и семье, но и фактически является токсическим ядом в медицинской части, подчеркнул министр. Так, например, он является токсичным для пациентов с нарушением ритма сердца, для них даже малая доза спиртного может привести к нарушению ритма и летальному исходу, пояснил Мурашко.
https://1prime.ru/society/20220521/836952931.html
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