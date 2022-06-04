МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Читатели итальянской газеты Il Giornale, обсуждая ситуацию с украинским кризисом и санкционным давлением, встали на сторону России. The Hill: Запад отчаянно хочет помириться с Россией

Именно такую реакцию вызвала статья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, в которой он заявил, что события на Украине показали изолированность Запада от остального мира.

"Россия побеждает, а мы стоим в сточной канаве по шею и кричим: не делайте волну!" — написал один из пользователей.

"Вы просто не хотите слышать то, что говорит Россия. Это все равно что пытаться починить машину, не понимая, откуда возникают проблемы", — прокомментировал другой читатель.

"Запад не является ни единым, ни решительным. На данный момент наши марионеточные правительства подчиняются НАТО", — с негодованием написал еще один пользователь.

"Россия уже выиграла, а единственными проигравшими будут мы, европейцы, с Италией на первом месте", — подытожили читатели Il Giornale.