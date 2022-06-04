2022-06-04T12:53:20+03:00
2022-06-04T12:55:45+03:00
2022-06-04T12:53:20+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220604/837083008.html
Il Giornale: в Италии признали победу России в санкционной войне
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Читатели итальянской газеты Il Giornale, обсуждая ситуацию с украинским кризисом и санкционным давлением, встали на сторону России. Именно такую реакцию вызвала статья... ПРАЙМ, 04.06.2022
общество , экономика, мировая экономика, новости, россия, запад
https://cdnn.1prime.ru/images/83350/04/833500478.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83350/04/833500478.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83350/04/833500477.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83350/04/833500477.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83350/04/833500471.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83350/04/833500471.jpg
https://1prime.ru/world/20220604/837082889.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Читатели итальянской газеты Il Giornale, обсуждая ситуацию с украинским кризисом и санкционным давлением, встали на сторону России.
Именно такую реакцию вызвала статья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, в которой он заявил, что события на Украине показали изолированность Запада от остального мира.
"Россия побеждает, а мы стоим в сточной канаве по шею и кричим: не делайте волну!" — написал один из пользователей.
"Вы просто не хотите слышать то, что говорит Россия. Это все равно что пытаться починить машину, не понимая, откуда возникают проблемы", — прокомментировал другой читатель.
"Запад не является ни единым, ни решительным. На данный момент наши марионеточные правительства подчиняются НАТО", — с негодованием написал еще один пользователь.
"Россия уже выиграла, а единственными проигравшими будут мы, европейцы, с Италией на первом месте", — подытожили читатели Il Giornale.