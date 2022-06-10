МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития РФ приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок, сообщает Forbes со ссылкой на источники, участвовавшие в разработке проекта. Telegram в июне представит платную подписку

Стоимость цифрового паспорта должна была составить 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей. Эта сумма стала одной из причин заморозки проекта, пишет издание.

"Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна", — заявил один источников издания, слова которого приводятся в материале. Он добавил, что технически проект уже был готов, однако в правительстве не согласовали его запуск.

Еще одна причина заморозки цифрового паспорта — дефицит материалов для электронных носителей, считает источник, знакомый с деталями проекта. При этом другой источник, близкий к одному из производителей микроэлектроники, отметил, что необходимые для смарт-карт чипы уже можно создавать в больших объемах в зависимости от спроса. Но поскольку технической документации по проекту до сих пор нет, неизвестно, какие именно чипы нужны для электронного паспорта.

Замдиректора по федеральному проекту "Цифровое государственное управление" Кирилл Емельянов подтвердил, что плановые сроки проекта были сдвинуты. По его словам, реализация требует повышенных мер безопасности, так как речь идет о персональных данных граждан и юридически значимых действиях, пишет издание.

Уточняется, что выдача цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировалось с начала 2023 года в трех регионах — Москве, Московской области и Татарстане. Предполагалось, что, помимо паспортных данных, на цифровой документ можно записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.