МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Большинство россиян поддерживают предложение ЦБ РФ разрешить гражданам устанавливать запрет в своей кредитной истории на получение новых займов, свидетельствуют результаты исследования сервиса Suberjob, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Банк Росии выдал банкам 14 июня рекордный объем кредитов

ЦБ РФ во вторник предложил разрешить гражданам самим устанавливать специальный запрет в своей кредитной истории на получение новых займов, чтобы снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных для получения кредитов. Предполагается, что ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов. Снимать и устанавливать такие ограничения можно будет многократно — например, через банк, МФО или портал госуслуг.

"Большинство россиян (64%) поддерживает введение механизма самоограничения выдачи займов", — выяснили аналитики, опросив 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В то же время, согласно исследованию, 8% выступили против подобных мер, а 28% опрошенных затруднились оценить такой механизм. При этом мужчины одобряют инициативу Банка России чаще женщин (67% и 59% соответственно). Кроме того, число сторонников внедрения механизма самоограничения выдачи кредитов растет с увеличением возраста опрошенных: 55% среди россиян до 34 лет и 67% — среди тех, кто старше 45 лет.

Также специалисты выяснили, что те, кто пользовался кредитами в течение последних шести месяцев, одобряют самозапрет чаще тех, кто не имел займов в последнее время (67% и 62% соответственно).