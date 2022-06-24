В России заработает новая онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД
Согласно приказу МВД, новая база данных о злостных нарушителях ПДД заработает с 1 июля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД "Витрина данных ГИБДД" заработает с 1 июля, соответствующий приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД", — говорится в документе.
"Витрина данных ГИБДД" позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав.
https://1prime.ru/society/20220624/837283787.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.