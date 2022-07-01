МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил журналистам, что пенсионеров следует освобождать от всех необязательных трат, в том числе от уплаты пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Минтруд предложил ввести новую компенсацию для пенсионеров

Депутат отметил, что уплата пошлин бывает ощутимой затратой для пенсионеров.

Ранее RT сообщило, что депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением освободить пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству.

"Считаю, что правильно, пенсионеров надо освобождать от всех не необходимых трат, тем более что пошлина бывает для них ощутимой тратой", — сказал Нилов.