МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли проект федерального закона, согласно которому владельцы животных должны проводить их идентификацию и учет. Документ опубликован в думской электронной базе. Эксперт рассказал, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного

"…Норма об обязанности владельца животного провести его идентификацию и учет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, позволит осуществлять идентификацию животных с целью установления владельцев, допустивших нарушение правил выгула домашних животных", — уточняется в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предлагает запретить держать животных в нежилых помещениях и помещениях общего пользования, расположенных в многоквартирных домах. Исключается возможность самовыгула питомцев, если территория выгула не принадлежит владельцу животного или выгул на ней не разрешен органом местного самоуправления.

Проект закона также запрещает нахождение животных без владельцев в пунктах временного содержания, не являющихся приютами. Исключение сделают для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.