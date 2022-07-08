МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Пепловый выброс на высоту 3,2 километра зафиксировали в пятницу специалисты на курильском вулкане Эбеко, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра

"Информация о том, что 8 июля на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,2 километра, поступила в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения. Шлейф распространился в юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

По информации ЕДДС в Северо-Курильск пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.