Курильский вулкан выбросил пепел на несколько километров в высоту
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла на высоту 3,2 километра
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Пепловый выброс на высоту 3,2 километра зафиксировали в пятницу специалисты на курильском вулкане Эбеко, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Информация о том, что 8 июля на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,2 километра, поступила в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения. Шлейф распространился в юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.
По информации ЕДДС в Северо-Курильск пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://1prime.ru/society/20220708/837420913.html
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