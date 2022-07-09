МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил Белый дом.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе

Европарламент выделит Украине новый кредит финансовой помощи

"Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине", — говорится в сообщении.