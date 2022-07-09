МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил Белый дом. Европарламент выделит Украине новый кредит финансовой помощи

"Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине", — говорится в сообщении.