Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи
Байден подписал указ о выделении Украине транша военной помощи на $400 миллионов
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил Белый дом.
"Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20220709/837434147.html
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