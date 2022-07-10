МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья, считает обозреватель The New York Times Питер Бейкер. Байден объяснил, чем важен его визит в Саудовскую Аравию

Как отметил обозреватель, "Байден настаивает, что планирует баллотироваться на второй срок, но его возраст становится все более неудобной проблемой для него, его команды и его партии".

Если американский лидер переизберется, к концу второго срока, как подсчитал Бейкер, ему будет уже 86 лет, и его возраст может стать проблемой не только для принятия решений, но и для длительных поездок в предвыборную кампанию.

При этом политики и чиновники, которых опросил Бейкер, считают, что Байден, может, например, подолгу работать с документами, общаться с помощниками и обнаруживать ошибки в докладах, которые ему поступают. поступающих ему докладах. Вместе с тем они согласны, что здоровье президента не очень крепкое.



Но, по словам Бейкера, некоторые помощники негласно присматривают за президентом, потому что окружение Байдена опасается, что тот при ходьбе может за что-нибудь зацепиться и упасть.