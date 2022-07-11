МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Два экс-министра объявили об участии в гонке за пост премьера Британии

"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", — написала Трасс в статье для газеты Telegraph.

Министр пообещала на новом посту "сразу взяться за дело" с целью восстановления экономики и обеспечения "проигрыша" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.

Глава британского МИД подчеркнула, что на занимаемой ныне должности она "помогла возглавить международные ответные меры" на спецоперацию РФ на Украине, а также ввела пакет жестких санкций. По мнению Трасс, Британия сталкивается с "огромными вызовами за рубежом, от агрессивной России до все более напористого Китая".

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.