МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Британский парламентарий Рехман Чишти заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Глава МИД Британии объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера

"Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром", — написал Чишти в Twitter, добавив, что для него имеют значение "свежие идеи" и "новая команда для нового старта".

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.