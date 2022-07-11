Еще один британец выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра
Британский парламентарий Рехман Чишти выдвинул свою кандидатуру на пост премьера-министра
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Британский парламентарий Рехман Чишти заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
"Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром", — написал Чишти в Twitter, добавив, что для него имеют значение "свежие идеи" и "новая команда для нового старта".
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://1prime.ru/society/20220711/837443097.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.