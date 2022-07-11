МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Почти две трети россиян в марте-июне текущего года стали больше тратить на свои покупки, в то же время о росте или стабильности доходов заявили 68% граждан, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты узнали, на какие дачные хлопоты россияне тратят больше всего денег

"Около 28% россиян в марте-июне 2022 года в новой реальности потратили значительно больше денег, чем раньше. Еще 32% заявили о незначительном увеличении расходов. У 25% объем расходов за этот период не изменился", — выяснили эксперты. Каждый десятый гражданин стал тратить немного меньше, чем раньше, еще 3% — намного меньше.

Отмечается, что больше всего расходы россиян выросли на еду и безалкогольные напитки (у 56%), на лекарства (у 35%), на одежду и обувь (у 28%), на бытовую химию (у 27%). Около четверти россиян (26%) заявили, что у них увеличились расходы на все: чаще всего такой ответ давали жители Южного федерального округа (37%) и Дальнего Востока (32%), реже других — жители Москвы и Московской области (20%). Еще у 25% граждан выросли траты на транспорт, включая бензин, а у 12% — на алкоголь.

Главной причиной увеличения расходов 89% тех, кто их увеличил, назвали рост цен. Около 6% заметивших рост своих трат назвали причиной создание запасов и боязнь дефицита определенных товаров, у 4% — увеличилась семья. Основной причиной уменьшения расходов для 69% поступивших так респондентов стало желание экономить на фоне экономической неопределенности, а 26% снизили траты из-за потери работы или падения доходов.

"Оценивая динамику своих доходов, 21% респондентов отметили их рост, 33% — падение. У 47% опрошенных доходы за последние четыре месяца не изменились", — подсчитали аналитики.

Банк проводил исследование 1-7 июля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 совершеннолетних россиян по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.