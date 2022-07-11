Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для ряда лиц
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц из ДНР, ЛНР и с Украины
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине.
В документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, отмечается, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на этих территориях, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России "в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
https://1prime.ru/society/20220711/837449967.html
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