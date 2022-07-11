МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в этом году, заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Индия ввела механизм международных торговых расчетов в рупиях

"В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС… В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС", — заявил Норов на круглом столе в Москве.

Кроме того, заявку на вступление в ШОС уже подала Белоруссия, ее обращение уже направлено странам-членам, в сентябре на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС, добавил он.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.