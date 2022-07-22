МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты парламента России Олег Матвейчев выступил с предложением сделать сокращённую рабочую смену в день рождения сотрудника, пишет RT со ссылкой на копию письма парламентария министру труда и социальной защиты Антона Котякова.

В своем предложении депутат отмечает, что в соответствии с Трудовым кодексом страны длительность рабочего дня либо смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на час.

При этом ТК в настоящее время не предусматривает такой трудовой льготы в ситуации с днем рождения, который является персональным семейным праздником, традиционно отмечаемым большей частью россиян в семейном кругу. В связи с этим им необходимо дополнительное свободное время.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращённого на один час рабочего дня или смены", — пишет Матвейчев в своем письме главе Минтруда.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству "Прайм" о том, кто может претендовать на сокращенный рабочий день в жару. В соответствии с ТК РФ, работодатель обязан в жаркую погоду обеспечивать нормальный температурный режим в рабочих помещениях. Это можно обеспечивать за счет кондиционирования и проветривания.

Роспотребнадзор, регулирующий условия труда в компаниях, рекомендует устанавливать рабочий день на 1 час короче в случаях, если температура в офисе приблизилась к 28,5 градуса. На два часа короче, если температура достигла отметки 29 градусов. На четыре часа — при температуре выше 30,5 градусов.