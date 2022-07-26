МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Правительство России добавило в перечень новые социальные выплаты, которые будут перечисляться на карту "Мир". Постановление об этом уже подписано, сообщается на сайте кабмина. Россияне получат отдельные социальные пособия в повышенном размере

Власти приняли данное решение принято для того, чтобы россияне могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек. В сообщении сказано, что речь идет о ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим гражданам, которые установлены Федеральным законом "О государственной социальной помощи", субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи".

В сообщении также говорится, что с помощью карт или счетов национальной платёжной системы можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Уточняется, что эти льготы даются педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и другим категориям граждан. Кроме того, ежегодная выплата награжденным "Почетный донор" будет перечисляться на карты "Мир".

В кабмине напомнили что до сих пор через "Мир" можно было получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты по рождению ребёнка.