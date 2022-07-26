Власти расширили перечень социальных выплат на карту "Мир"
Правительство расширило перечень социальных выплат, перечисляемых на карту "Мир"
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Правительство России добавило в перечень новые социальные выплаты, которые будут перечисляться на карту "Мир". Постановление об этом уже подписано, сообщается на сайте кабмина.
Власти приняли данное решение принято для того, чтобы россияне могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек. В сообщении сказано, что речь идет о ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим гражданам, которые установлены Федеральным законом "О государственной социальной помощи", субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи".
В сообщении также говорится, что с помощью карт или счетов национальной платёжной системы можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Уточняется, что эти льготы даются педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и другим категориям граждан. Кроме того, ежегодная выплата награжденным "Почетный донор" будет перечисляться на карты "Мир".
В кабмине напомнили что до сих пор через "Мир" можно было получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты по рождению ребёнка.
https://1prime.ru/society/20220726/837606622.html
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