МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) теперь могут легально работать в России, зарегистрировавшись в качестве самозанятых — закон, позволяющий им регистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), вступает в силу 1 августа. Минобороны запустило регулярную паромную линию в ДНР

Кроме того, с начала месяца заработал упрощенный режим постановки на учет и снятия с учета в качестве плательщика НПД: соответствующие заявления теперь можно подавать через портал госуслуг. Согласно закону, для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Режим НПД дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию. При этом, помимо российских граждан, специальный налоговый режим для самозанятых на территории РФ могут применять и граждане стран-членов ЕАЭС.