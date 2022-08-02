МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мужчины в России, состоящие в браке, имеют зарплатные ожидания на 13% выше, чем у холостых, кроме того, у трети женатых мужчин расходы на транспорт и отдых составляют до 40% от всего бюджета, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Реальные зарплаты в России снизились в мае

"По данным резюме на сервисе, зарплатные ожидания среди мужчин в браке на 13% выше, чем у холостых… В разбивке по возрастным группам самая заметная разница в группе мужчин 35-45 лет: в этом возрасте представители сильного пола в браке устанавливают в своих требованиях к желаемой работе зарплату на 24% выше в сравнении с холостыми", — выяснили специалисты.

Исследование показало, что среди более 2 тысяч работающих мужчин в возрасте от 18 до 55 лет 34% респондентов брали подработки после вступления в брак, а еще 32% меняли место на более высокооплачиваемое. Кроме того, 16% опрошенных просили индексировать зарплату, а работодатель соглашался. В то же время 18% участвовавших в исследовании заявили, что не предпринимали никаких попыток для повышения карьерного статуса и финансового дохода.

Аналитики также выяснили, как изменение семейного статуса повлияло на транспортные расходы и траты на отдых. "У трети — 32% — состоящих в браке мужчин от всех женатых эта статья расходов от общего бюджета составляет 20-40%, в то время как доля холостяков с таким же объемом затрат — 18%", — выяснили специалисты. При этом более 20% от всего бюджета тратят на свой отдых 36% женатых мужчин, а доля неженатых с такими расходами — 26%.

Исследование провели с 20 июля по 1 августа, специалисты проанализировали более 8 миллионов резюме, размещенных на сайте сервиса.