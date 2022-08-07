МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Жители Великобритании стали чаще обращаться в благотворительные организации и центры спасения животных, чтобы передать им своих питомцев из-за того, что больше не могут их содержать в связи с ростом цен в стране, сообщила газета Mirror. The Guardian: британцы с трудом покрывают расходы на умерших питомцев

"Владельцам животных приходится выбирать между отоплением домов, едой для детей и собакой", — процитировало издание газета слова директора по операциям благотворительной организации Dogs Trust Адама Клоуза.

Авторы материала отметили, что данная организация зафиксировала в 2022 году 18 тысяч звонков от людей, которым больше не по карману содержание животных. По данным издания, число обращений выросло на 55% по сравнению с первыми семью месяцами 2021 года. Dogs Trust принимает 200 животных в неделю и нуждается в опекунах, которые могли бы позаботиться о питомцах, прежде чем им найдут новую семью, сообщила Mirror.

Газета также отметила рост цен на еду для домашних животных на 20% по сравнению с прошлым годом, а также на услуги ветеринаров.

По данным издания, в Британии содержание кошки, как правило, обходится владельцам в 1500 фунтов стерлингов (более 1800 долларов США) в год, в то время как на собаку за всю ее жизнь уходит 30 тысяч фунтов стерлингов (36,2 тысячи долларов США).