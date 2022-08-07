МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В период отпусков особенно важно знать о случаях, когда вас могут не пустить на борт самолета. Что нужно проверить перед вылетом, как вести себя на борту воздушного судна, и когда авиакомпания по своей инициативе может отказать вам в перевозке, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Мировые пассажирские авиаперевозки выросли в июне на 76,2%

По его словам, авиакомпания вправе не допустить пассажира на рейс в случае нарушения им паспортных, таможенных, санитарных и иных требований, касающихся воздушной перевозки. Если перевозка осуществляется на территории России, то речь идет о правилах, установленных Российской Федерацией. А при международной перевозке также необходимо учитывать требования, установленные государствами вылета, назначения или транзита.

"Данное основание является широким, следовательно, нарушение любого требования является поводом для отказа в перевозке. Однако не стоит забывать, что отказ в перевозке всегда должен подкрепляться каким-либо обоснованием" — пояснил адвокат.

Также перед вылетом необходимо ознакомиться с правилами пребывания на борту, установленными самими авиакомпаниям. Эти правила запрещают, например, курение на борту, в том числе и электронных сигарет, распитие алкогольных напитков за исключением тех, что были предложены на борту.

"Одна из крупных авиакомпаний России запрещает нахождение на борту в состоянии алкогольного опьянения, но только такого, которое оскорбляет человеческое достоинство. Нахождение в "приличном" состоянии алкогольного опьянения не запрещено", — отмечает юрист.

Также запрещается вскрывать до окончания полета опломбированные пакеты магазинов беспошлинной торговли. Участились случаи обмана россиян при бронировании жилья через агрегаторы

В перевозке может быть также отказано, если состояние здоровья пассажира требует особых условий перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других граждан, что "подтверждается медицинскими документами, а равно создает беспорядок и неустранимые неудобства для других лиц".

При этом к особым условиям перевозки не могут относиться услуги по перевозке пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Кроме того, авиакомпания вправе не пустить вас на борт самолета в случае вашего отказа оплатить провоз своего багажа или следующего с ним ребёнка, опоздания на процедуру посадки, наличия у вас запрещенных к воздушной перевозке предметов или веществ, а также при запрете на выезд из страны, наложенного судебным приставом-исполнителем.

Такой запрет может быть наложен в ходе исполнительного производства. Поэтому перед вылетом адвокат настоятельно советует проверить наличие у вас каких-либо задолженностей на сайте ФССП.

"Бывают ситуации, когда из-за незначительного долга, о котором люди забыли, они не могут выехать в отпуск", — говорит Данилов.

Нарушение пассажиром правил поведения на борту, а также невыполнение пассажиром распоряжений командира, также является основанием для отказа в перевозке.

"Нормативные акты предусматривают закрытый перечень оснований, служащих отказом в перевозке. Однако одним из данных оснований является нарушение каких-либо требований, предъявляемых к перевозке, что делает такой перечень фактически безграничным", — подытожил адвокат.