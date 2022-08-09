МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Злоумышленники стали использовать рассылку, ведущую на поддельный портал госуслуг — так они пытаются получить личные данные россиян, причем в сообщениях мошенников указывается, что пользователю одобрили выплату по соцконтракту, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Мошенники начали предлагать услуги по разблокировке иностранных акций

"В рассылках и сообщениях в Тelegram указывается, что вы претендуете на 250 тысяч рублей (по соцконтракту — ред.), которые вам уже одобрены. Осталось только ввести свои персональные данные — чаще всего на фишинговом сайте, полностью имитирующем "Госуслуги". Пользователь вводит свои данные, передавая их мошенникам, которые затем могут использовать их для получение кредита и прочих целей", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что есть другой вид данной схемы — мошенники заявляют, что выплата уже одобрена, далее пользователя просят ввести данные своей карты для последующего зачисления средств. В таком случае можно лишиться сразу всех средств на карте. В Роскачестве напомнили, что "Госуслуги" не занимаются выплатами, "не прикладывают к письмам "постановлений" и "приказов", по которым полагается выплата".

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что россиянам не стоит переходить по ссылкам из писем и сообщений, ведущих на "оформление" выплат, а также предоставлять свои персональные данные третьим людям.

"Не сообщайте никаких личных данных "консультантам", обещающим помочь в оформлении выплат по социальному контракту или любым другим выплатам. Вы всегда можете перезвонить в соцслужбы или проверить верность информации в своем аккаунте в "Госуслугах", — добавил эксперт.