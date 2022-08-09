МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Собирать биометрию в РФ будут только добровольно и с согласия гражданина через банк и мобильное приложение (с 30 сентября), а в будущем — через МФЦ, сообщает Минцифры. Путин подписал закон о передаче биометрии в систему без согласия граждан

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщала, что Минцифры разработало поправки к правилам сбора биометрии, в которых предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в единую биометрическую систему (ЕБС) из различных источников. В Минцифры полагают, что это укрепит защищенность данных, пишет газета.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных… Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022), в будущем — через МФЦ", — говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.

Добавляется, что невозможно собирать биометрию с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия. "Сдача биометрии — это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов", — подчеркнули в министерстве. Россиянам дали совет, как сохранить сбережения

Минцифры уточняет, что подготовленным проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему (ЕБС). Проект приказа направлен на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес, добавляется в сообщении министерства.

Руководитель департамента цифровых решений агентства "Полилог" Людмила Богатырева заявила РИА Новости, что в целом введение ЕБС повысит прослеживаемость с точки зрения каналов получения биометрических данных и транзакций по их использованию, однако у этого решения есть и риски. "С одной стороны, хранить все яйца в одной корзине — это риск. С другой стороны, в случае утечек у поставщиков и пользователей таких данных будет проще определить, по чьей вине они произошли", — пояснила эксперт.