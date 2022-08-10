МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Новую схему телефонного мошенничества со страхованием "Единого межбанковского счета Центробанка (ЦБ)" выявили специалисты крупных банков, пишут "Известия". Мошенники начали предлагать услуги по разблокировке иностранных акций

Суть новой схемы, по данным издания, заключается в следующем. Аферисты предлагают "застраховать" средства, якобы хранящиеся у жертвы на "едином межбанковском счете в ЦБ", и, таким образом, стараются убедить "клиента" в необходимости защитить средства после компрометации персональных данных.

Примечательно, что каждым клиентом занимаются несколько мошенников. Сначала они обзванивают потенциальных жертв якобы от имени компетентных органов, сообщая о поступившем от Центробанка заявлении о компрометации персональных данных. Злоумышленники отмечают, что списания производились не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету, доступ к которому, как уверяют жертву, имеют лишь банковские сотрудники, которые и подозреваются в попытках воровства.

Затем звонок переводится на "сотрудника" департамента безопасности Центробанка, который начинает выяснять, в каком банке обслуживается клиент, какими продуктами он пользуется, как проверяет остатки на счетах и даже размер зарплаты. В этот момент мошенники и предлагают застраховать общую сумму на едином счете, утверждая, что благодаря этому можно вернуть все средства, если они будут похищены. Для этого аферисты убеждают клиента перевести все средства "безопасный счет".

В этой связи руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов отметил, что "клиенты в стрессовой ситуации могут поверить, что подобный счет у них действительно может быть, и готовы приложить все усилия, чтобы защитить его. Поэтому предложение быстро оформить страховку, которая защитит все деньги клиента, — это та самая уловка, на которую злоумышленники стремятся поймать своих жертв".

Главная рекомендация Чугунова — сохранять "холодную голову" во время разговора по телефону.