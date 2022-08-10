СМИ: банки выявили новую мошенническую схему со страхованием "Единого счета в Центробанке"
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Новую схему телефонного мошенничества со страхованием "Единого межбанковского счета Центробанка (ЦБ)" выявили специалисты крупных банков, пишут "Известия".
Суть новой схемы, по данным издания, заключается в следующем. Аферисты предлагают "застраховать" средства, якобы хранящиеся у жертвы на "едином межбанковском счете в ЦБ", и, таким образом, стараются убедить "клиента" в необходимости защитить средства после компрометации персональных данных.
Примечательно, что каждым клиентом занимаются несколько мошенников. Сначала они обзванивают потенциальных жертв якобы от имени компетентных органов, сообщая о поступившем от Центробанка заявлении о компрометации персональных данных. Злоумышленники отмечают, что списания производились не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету, доступ к которому, как уверяют жертву, имеют лишь банковские сотрудники, которые и подозреваются в попытках воровства.
Затем звонок переводится на "сотрудника" департамента безопасности Центробанка, который начинает выяснять, в каком банке обслуживается клиент, какими продуктами он пользуется, как проверяет остатки на счетах и даже размер зарплаты. В этот момент мошенники и предлагают застраховать общую сумму на едином счете, утверждая, что благодаря этому можно вернуть все средства, если они будут похищены. Для этого аферисты убеждают клиента перевести все средства "безопасный счет".
В этой связи руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов отметил, что "клиенты в стрессовой ситуации могут поверить, что подобный счет у них действительно может быть, и готовы приложить все усилия, чтобы защитить его. Поэтому предложение быстро оформить страховку, которая защитит все деньги клиента, — это та самая уловка, на которую злоумышленники стремятся поймать своих жертв".
Главная рекомендация Чугунова — сохранять "холодную голову" во время разговора по телефону.
https://1prime.ru/society/20220810/837744275.html