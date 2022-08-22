ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. В Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков. Минпромторг готовит исключения для въезда грузовиков из Евросоюза

Ранее сообщалось о введении ЧС в трех районах региона.

"Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о 8-9 тысячах гектаров. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — написал Малков в своем Telegram-канале.