В Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров
В Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. В Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков.
Ранее сообщалось о введении ЧС в трех районах региона.
"Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о 8-9 тысячах гектаров. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — написал Малков в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/society/20220822/837854548.html
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