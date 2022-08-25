МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян считают, что на пенсии им хватит дохода от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, показало исследование сервиса Работа.ру и СберНПФ. ВЦИОМ выяснил величину комфортной для россиян пенсии

По данным исследования, восемь из 10 россиян рассчитывают на получение дополнительного дохода на пенсии. При этом большинство респондентов сошлись во мнении, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Почти каждый пятый (18%) претендует на доход 100 000–150 000 рублей в месяц.

Каждый шестой (15%) опрошенный может ограничиться доходом до 50 тысяч рублей, а 10% указали сумму в 150 000–200 000 рублей. Столько же респондентов заявили, что считают достаточным доход от 200 тысяч рублей.

Исследование проводилось в августе среди 4,4 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов России.