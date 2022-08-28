МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Пожары в Рязанской области остаются локализованными, их распространение остановлено, они не затронули торфяники, сообщается на сайте правительства России. Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог

"Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент… Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники", — говорится в сообщении.

Уточняется, что населенные пункты, оказавшиеся в зоне риска, находятся в безопасности.

В Нижегородской области и Республике Марий Эл пожары локализованы, открытого горения нет. Борьба с задымлениями и ликвидация последствий продолжаются.

В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.