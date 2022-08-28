МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Пожары в Рязанской области остаются локализованными, их распространение остановлено, они не затронули торфяники, сообщается на сайте правительства России.

Премьер-министр РФ М. Мишустин

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"Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент… Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники", — говорится в сообщении.

Уточняется, что населенные пункты, оказавшиеся в зоне риска, находятся в безопасности.

В Нижегородской области и Республике Марий Эл пожары локализованы, открытого горения нет. Борьба с задымлениями и ликвидация последствий продолжаются.

В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.