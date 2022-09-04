МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в "хрестоматийных фашистов", заявила американская консервативная газета The Washington Times. Байден анонсировал план по списанию студенческих кредитов

Издание обвинило демпартию в распространении дезинформации и пропаганды, репрессиях, подавлении критики и оппозиции в стремлении подчинить их себе.

Также Байден был обвинен в узурпации законодательной власти. Недавно американский лидер объявил об аннулировании студенческих долгов на сумму свыше $300 миллиардов, а точнее он объявил, что эти долги должны выплатить те, кто их не брал. Но по Конституции, президент — глава исполнительной ветви власти — не имеет права распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия законодательных мер. Кроме того, издание напомнило, что представители демпартии предложили увеличить число судей Верховного суда и начать самим их назначать.

Еще одной авторитарной инициативой Белого дома, по мнению авторов The Washington Times, стало создание Совета по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который получил полномочия оценивать, насколько правдива та или иная информация. Вскоре это Совет стали называть "министерством правды".

Вместе с тем издание напомнило и о таких самовольных действиях демократов, как отмена строительства трубопровода Keystone XL из Канады и закрытие программы аренды федеральных земель для добычи ресурсов, что спровоцировало скачок цен на топливо и негативно сказалось на экономике.