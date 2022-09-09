МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Задержки работы странички дистанционного электронного голосования на портале мэра Москвы связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко. Система онлайн-голосования Москвы успешно отражает хакерские атаки

Ранее в соцсетях сообщалось, что при попытке дистанционного голосования сайт mos.ru начинает "зависать", пользователя при этом авторизует под разными именами.

"Это очередь за бюллетенем. Нагрузка большая, страничка не успевает прогрузиться. Просто отображаются имена тех, кто был в очереди перед вами на авторизацию. Вы попадете в свой личный кабинет, получите доступ к своему бюллетеню. И люди, что перед вами, тоже попали", — заявил Костырко.