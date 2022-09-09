МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" зафиксировала рост числа мошеннических сайтов с обещаниями дохода от инвестиций в природные ресурсы, например, в нефть и газ: в июле-августе компания заблокировала в 5,5 раз больше подобных URL-адресов, чем за все первое полугодие нынешнего года, рассказали в "Лаборатории Касперского". Юрист рассказал, как мошенники могут попытаться увести деньги у избирателей

"Лаборатория Касперского" зафиксировала резкий всплеск числа мошеннических сайтов с обещаниями дохода от инвестиций в природные ресурсы. За июль-август 2022 года компания заблокировала в 5,5 раз больше таких URL-адресов, чем за первые шесть месяцев года суммарно. Всего с января эксперты обнаружили около трёх тысяч подозрительных ресурсов", — говорится в сообщении.

Специалисты поясняют, что злоумышленники на своих сайтах используют названия крупных ресурсодобывающих компаний, а также имена и фотографии известных топ-менеджеров, от их лица пишут поддельные обращения и призывают к инвестированию, например, в нефтегазовую компанию. Кроме того, на странице размещается информация о доступе к инвестициям в одно из таких предприятий.

"Пользователь нажимает на ссылку "Проконсультироваться" и оплачивает "комиссию", однако возможность выгодно инвестировать так и не получает, теряя при этом деньги….Многие подобные ресурсы нацелены на жителей Узбекистана или Таджикистана", — уточняют аналитики "Лаборатории".

По словам руководителя фильтрации контента "Лаборатории Касперского" Алексея Марченко, злоумышленники всегда отслеживают новостную повестку, "и обсуждения цен на природный газ не остались без их внимания". Как отмечает эксперт, чаще всего подобные ссылки попадают к пользователям через электронную почту.

"Например, пользователь получает скам-письмо (мошенническое — ред.), в котором злоумышленники убеждают его перейти по ссылке под предлогом того, что для него появилось уникальное предложение или опубликована горячая новость на тему инвестирования в добычу ресурсов", — поясняет Марченко.