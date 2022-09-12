МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. За два года работы процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долги на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей, передают "Известия" со ссылкой на первого замминистра экономического развития Ильи Торосова.

!Знак процента в витрине

Названы долги, которые не простят даже после смерти

Как сообщает издание, механизм избавления от долгов в досудебном порядке был запущен 1 сентября 2020 года. К сегодняшнему дню упрощенной схемой банкротства воспользовались 10,6 тысячи человек, и еще 22,5 тысячи изъявили желание пройти эту процедуру.

Отмечается, что гражданам часто отказывают в упрощенном избавлении долгов из-за несоответствия установленным критериям. Так, у должника могут не принять документы, если он не предоставит соответствующий документ о завершении исполнительного производства, подтверждающий, что заявитель не владеет имуществом, которое можно было бы реализовать для дальнейшего погашения долга.

 