МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. За два года работы процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долги на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей, передают "Известия" со ссылкой на первого замминистра экономического развития Ильи Торосова. Названы долги, которые не простят даже после смерти

Как сообщает издание, механизм избавления от долгов в досудебном порядке был запущен 1 сентября 2020 года. К сегодняшнему дню упрощенной схемой банкротства воспользовались 10,6 тысячи человек, и еще 22,5 тысячи изъявили желание пройти эту процедуру.

Отмечается, что гражданам часто отказывают в упрощенном избавлении долгов из-за несоответствия установленным критериям. Так, у должника могут не принять документы, если он не предоставит соответствующий документ о завершении исполнительного производства, подтверждающий, что заявитель не владеет имуществом, которое можно было бы реализовать для дальнейшего погашения долга.