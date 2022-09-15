"Почта банк": мошенники начали дважды звонить своим жертвам под разными предлогами
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мошенники теперь в два этапа обманывают россиян, вынуждая их оформить на себя кредит и перевести эти средства злоумышленникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почта банка".
"Почта банк" выявил новую схему телефонного мошенничества. Теперь мошенники дважды звонят потенциальной жертве под разными предлогами. Первый звонок выглядит как стандартное информирование клиента о предодобренном предложении о кредите или кредитной карте. Звонят от имени крупного банка (не "Почта банка"). Как правило, в ответ человек отказывается от этого предложения", — рассказали в кредитной организации.
Через небольшой промежуток времени человеку звонят повторно от имени банка, якобы благодарят за оформление кредита или кредитной карты и просят оценить уровень обслуживания. Напуганный клиент связывает в уме оба события и понимает, что кто-то мошеннически оформил на его имя кредит, и начинает паниковать, раскрыли подробности уловки в пресс-службе.
"Далее схема развивается по обычному сценарию: жертва заявляет, что не оформляла кредит, затем звонок переключают якобы на службу безопасности или полицию, которая просит оказать помощь в расследовании и поимке мошенников. В процессе разговора жертву уговаривают взять кредит и перевести средства мошенникам на так называемый "безопасный счет"", — заключили в "Почта банке".
Схема с мошенническими кредитами сейчас является главной угрозой для клиентов, которые не просто теряют свои средства, но и остаются с миллионными долгами перед банками, заявлял ранее зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
https://1prime.ru/society/20220915/838120267.html