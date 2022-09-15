МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мошенники теперь в два этапа обманывают россиян, вынуждая их оформить на себя кредит и перевести эти средства злоумышленникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почта банка". ЦБ обязал банки раскрывать минимальную ставку по вкладам

"Почта банк" выявил новую схему телефонного мошенничества. Теперь мошенники дважды звонят потенциальной жертве под разными предлогами. Первый звонок выглядит как стандартное информирование клиента о предодобренном предложении о кредите или кредитной карте. Звонят от имени крупного банка (не "Почта банка"). Как правило, в ответ человек отказывается от этого предложения", — рассказали в кредитной организации.

Через небольшой промежуток времени человеку звонят повторно от имени банка, якобы благодарят за оформление кредита или кредитной карты и просят оценить уровень обслуживания. Напуганный клиент связывает в уме оба события и понимает, что кто-то мошеннически оформил на его имя кредит, и начинает паниковать, раскрыли подробности уловки в пресс-службе.

"Далее схема развивается по обычному сценарию: жертва заявляет, что не оформляла кредит, затем звонок переключают якобы на службу безопасности или полицию, которая просит оказать помощь в расследовании и поимке мошенников. В процессе разговора жертву уговаривают взять кредит и перевести средства мошенникам на так называемый "безопасный счет"", — заключили в "Почта банке".

Схема с мошенническими кредитами сейчас является главной угрозой для клиентов, которые не просто теряют свои средства, но и остаются с миллионными долгами перед банками, заявлял ранее зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.