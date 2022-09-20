МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Народный совет ЛНР назначил проведение референдума по вопросу о присоединении к России в период с 23 по 27 сентября 2022 года, заявил председатель совета Денис Мирошниченко. В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума

"Референдум по вопросу о вхождении в Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ состоится с 23 по 27 сентября, сообщил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко", — сказано в сообщении в мессенджере Telegram.

Отмечается, что Народный совет ЛНР вопрос о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении республики в состав России также пройдет с 23 по 27 сентября.

"Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября", — приводит слова Пушилина общественное движение "Донецкая республика".