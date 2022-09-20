МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. ЗАМПРЕД ЦИК РФ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НА РЕФЕРЕНДУМАХ В ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖЬЕ, ХЕРСОНЕ БУДЕТ МНОГО НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ ЦИК РОССИИ