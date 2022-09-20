2022-09-20T17:00:47+03:00

2022-09-20T17:00:47+03:00

2022-09-20T17:00:47+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20220920/838187758.html

Зампред ЦИК России заявил, что на референдумах будет много наблюдателей

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ЗАМПРЕД ЦИК РФ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НА РЕФЕРЕНДУМАХ В ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖЬЕ, ХЕРСОНЕ БУДЕТ МНОГО НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ ЦИК РОССИИ ПРАЙМ, 20.09.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60