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2022
https://1prime.ru/society/20220920/838187758.html
Зампред ЦИК России заявил, что на референдумах будет много наблюдателей
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ЗАМПРЕД ЦИК РФ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НА РЕФЕРЕНДУМАХ В ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖЬЕ, ХЕРСОНЕ БУДЕТ МНОГО НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ ЦИК РОССИИ ПРАЙМ, 20.09.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. ЗАМПРЕД ЦИК РФ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО НА РЕФЕРЕНДУМАХ В ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖЬЕ, ХЕРСОНЕ БУДЕТ МНОГО НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ ЦИК РОССИИ