Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в 2023 году с 4,2 до 4,4 процента
БЕЗРАБОТИЦА В РФ В 2023 ГОДУ СОСТАВИТ 4,4% ПОСЛЕ 4,2% В 2022 ГОДУ — ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕТНИКОВА
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БЕЗРАБОТИЦА В РФ В 2023 ГОДУ СОСТАВИТ 4,4% ПОСЛЕ 4,2% В 2022 ГОДУ — ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕТНИКОВА
https://1prime.ru/society/20220921/838198038.html
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