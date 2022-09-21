Московские власти окажут дополнительную поддержку добровольцам и их семьям
Собянин принял решение о дополнительных мерах по поддержке добровольцев и их семей
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Власти Москвы примут дополнительные меры по поддержке добровольцев и их семей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей", — написал он в своем телеграм-канале.
Уточняется, что помощь будет оказана тем, кого призовут в Москве.
По словам Собянина, в спецоперации "с оружием в руках" участвуют несколько тысяч добровольцев из столицы.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля. По словам Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://1prime.ru/society/20220921/838200945.html
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