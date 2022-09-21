МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Власти Москвы примут дополнительные меры по поддержке добровольцев и их семей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В Госдуме исключили дополнительные ограничения на выезд для резервистов

"Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей", — написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что помощь будет оказана тем, кого призовут в Москве.

По словам Собянина, в спецоперации "с оружием в руках" участвуют несколько тысяч добровольцев из столицы.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля. По словам Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.