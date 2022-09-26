МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Трудовые договоры работников, призванных в рамках частичной мобилизации, могут быть приостановлены, но не расторгнуты, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Добровольное участие в спецоперации зачтут в пенсионный стаж

"Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы", — отметил он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать на личном контроле вопросы трудовых и социальных гарантий для мобилизованных и отметил, что власти работают также над другими мерами поддержки.

Кроме того, Мишустин призвал усилить информирование россиян в период частичной мобилизации оперативно отвечать на все вопросы, связанные с различными жизненными ситуациями.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.