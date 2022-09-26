МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Правительство разработает дополнительные социальные гарантии для членов семьи мобилизованных граждан с детьми до 14 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с главой кабмина Михаилом Мишустиным. Добровольное участие в спецоперации зачтут в пенсионный стаж

"Будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет в части запрета привлечения без их согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам, преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата", — рассказала она.

Кроме того, в законодательстве закрепят возможность приостановки трудового договора. По словам Голиковой, власти уже подготовили ряд поправок, направленных на защиту трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в СВО.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.