Правительство установит дополнительные соцгарантии семьям мобилизованных
Правительство установит дополнительные соцарантии для семей мобилизованных с детьми до 14 лет
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Правительство разработает дополнительные социальные гарантии для членов семьи мобилизованных граждан с детьми до 14 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
"Будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет в части запрета привлечения без их согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам, преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата", — рассказала она.
Кроме того, в законодательстве закрепят возможность приостановки трудового договора. По словам Голиковой, власти уже подготовили ряд поправок, направленных на защиту трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в СВО.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
https://1prime.ru/society/20220926/838246946.html
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