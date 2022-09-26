Срочный договор приостановят для мобилизованных сотрудников
Минтруд сообщил о приостановке срочного трудового договора в случае мобилизации сотрудника
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Срочный трудовой договор работника приостановят в случае призыва по частичной мобилизации, сообщается в телеграм-канале Минтруда России.
"Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника? Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.
Как отмечается, действие трудового договора в случае мобилизации приостановят также для сотрудников, уведомленных о сокращении, и для тех, кто проходит испытательный срок.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее уточнил, что трудовые договоры работников, призванных в рамках частичной мобилизации, могут быть приостановлены, но не расторгнуты, а рабочее место сохраняется.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
https://1prime.ru/society/20220926/838250324.html
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