МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Срочный трудовой договор работника приостановят в случае призыва по частичной мобилизации, сообщается в телеграм-канале Минтруда России. Мишустин заявил о сохранении рабочих мест за мобилизованными

"Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника? Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, действие трудового договора в случае мобилизации приостановят также для сотрудников, уведомленных о сокращении, и для тех, кто проходит испытательный срок.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее уточнил, что трудовые договоры работников, призванных в рамках частичной мобилизации, могут быть приостановлены, но не расторгнуты, а рабочее место сохраняется.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.