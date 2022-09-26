МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Признанию Россией итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Южная Осетия поддержала референдумы о вхождении в состав России

"Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями и так далее. Мы будем информировать вас своевременно", — отметил он.

Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов о назначении даты официального принятия этих регионов в состав государства и о возможности встречи Владимира Путина с руководителями этих регионов.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.