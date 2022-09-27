Мишустин призвал обеспечить дополнительные трудовые гарантии попавшим под частичную мобилизацию
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить дополнительные трудовые гарантии для россиян, попавших под частичную мобилизацию.
"Важно обеспечить дополнительные гарантии таким призывникам. В том числе — трудовые", — подчеркнул он в своем онлайн-обращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда.
Глава правительства подчеркнул, что такие меры потребуют внесения изменений в законодательство. Он призвал представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов выдвигать свои предложения по дополнительным льготам для мобилизованных граждан.
"Человек, который служит Родине, должен быть уверен, что его организационные вопросы — решены. Начиная от того, где он продолжит карьеру по возвращении. И заканчивая тем, как будет погашаться его ипотека во время отсутствия", — отметил премьер.
В понедельник Мишустин напомнил, что трудовые договоры работников, призванных в рамках частичной мобилизации, могут быть приостановлены, но не расторгнуты.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
https://1prime.ru/society/20220927/838262647.html