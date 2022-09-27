МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить дополнительные трудовые гарантии для россиян, попавших под частичную мобилизацию. Мишустин заявил о сохранении рабочих мест за мобилизованными

"Важно обеспечить дополнительные гарантии таким призывникам. В том числе — трудовые", — подчеркнул он в своем онлайн-обращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда.

Глава правительства подчеркнул, что такие меры потребуют внесения изменений в законодательство. Он призвал представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов выдвигать свои предложения по дополнительным льготам для мобилизованных граждан.

"Человек, который служит Родине, должен быть уверен, что его организационные вопросы — решены. Начиная от того, где он продолжит карьеру по возвращении. И заканчивая тем, как будет погашаться его ипотека во время отсутствия", — отметил премьер. Правительство установит дополнительные соцгарантии семьям мобилизованных

В понедельник Мишустин напомнил, что трудовые договоры работников, призванных в рамках частичной мобилизации, могут быть приостановлены, но не расторгнуты.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.