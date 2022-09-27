МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе пленарного заседания одобрила поправки, предполагающие сохранение рабочего места за сотрудниками, призванными в рамках частичной мобилизации. Работодателей освободят от взносов в Соцфонд за мобилизованных сотрудников

Кроме того, депутаты утвердили сохранение трудового стажа и стажа по специальности мобилизованного сотрудника во время прохождения им военной службы, а также право работодателя заключать срочный трудовой договор на этот период.

Таким образом, действие трудового договора на время прохождения работником службы по мобилизации будет приостанавливаться, а затем возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу. При этом работодатель сможет заключить срочный договор с другим работником на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника. Мишустин заявил о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Кроме того, кабмин получит полномочия по обеспечению трудовых прав мобилизованных граждан.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник призвал обеспечить дополнительные трудовые гарантии для призывников, попавших под частичную мобилизацию, и попросил представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов выдвигать свои предложения.