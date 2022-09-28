МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. США вынесут на голосование в СБ ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в конце этой недели либо вначале следующей, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Сенатор от Крыма заявил, что референдумы можно считать состоявшимися

"Мы предлагаем резолюцию с Албанией, которая осуждает бутафорские референдумы и призывает все страны не признавать какой-либо измененный статус Украины, обязывает Россию вывести войска с Украины немедленно. Наш план провести голосование по резолюции если не в конце этой недели, то в начале следующей", — сказала Томас-Гринфилд.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.