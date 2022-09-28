МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мошенники предлагают подлежащим частичной мобилизации гражданам списать кредиты и взять новые, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева. Минцифры запустило на "Госуслугах" форму по отсрочке от мобилизации

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. На этом фоне для мобилизованных и контрактников в России предложили ввести кредитные каникулы. Согласно законопроекту, уже внесенному в Госдуму, участникам спецоперации предоставят льготный период, в течение которого можно будет приостановить платежи или уменьшить их размер. Еще предполагается, что в случае гибели военнослужащего или получения увечья его обязанности по кредитам будут прекращены.

По мнению юриста, не стоит полагать, что в секторе выплаты долгов на фоне мероприятий по частичной мобилизации на первых порах всё пройдёт гладко, ведь любая нестандартная ситуация — это пересмотр нормативных правовых актов, а ещё питательная среда для всплеска мошенничеств.

"Уже сейчас клиенты рассказывают о том, что сталкиваются с телефонными мошенниками, предлагающими быстро "отмазать" от военкомата, решить финансовые вопросы "легально" или даже взять новые кредиты на "более выгодных условиях". Я рекомендую всем быть бдительными и свои финансовые вопросы решать с холодным рассудком. Помните, что никакие серьёзные вопросы с участием ваших персональных данных в солидных, проверенных организациях не могут быть улажены по телефону или смс без вашего личного присутствия", — отметила Зайцева.