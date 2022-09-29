МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании 4 октября рассмотрят законы о предоставлении кредитных каникул и трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, эти вопросы включены в повестку заседания палаты.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.

Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, а также членов семей таких лиц.

Кроме того, депутаты приняли законы о трудовых гарантиях мобилизованным.

В соответствии с документами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.