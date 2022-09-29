МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы, заявил журналистам глава региона Сергей Меликов. Глава Дагестана и "Туризм.РФ" подписали соглашение о сотрудничестве

Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за частичной мобилизации: военкоматы якобы набирали многодетных, инвалидов, слишком возрастных кандидатов и других мужчин, не подходящих под озвученные критерии.

"Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева. Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину", — заявил глава региона.

Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации "лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", а глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что несогласованные акции "управлялись из-за рубежа". Меликов также призвал глав муниципалитетов лично следить, как проходит частичная мобилизация в призывных пунктах.