Глава Дагестана рассказал, кто провоцирует беспорядки в республике
Глава Дагестана Меликов: беспорядки в Дагестане провоцируют спецслужбы Украины
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы, заявил журналистам глава региона Сергей Меликов.
Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за частичной мобилизации: военкоматы якобы набирали многодетных, инвалидов, слишком возрастных кандидатов и других мужчин, не подходящих под озвученные критерии.
"Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева. Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину", — заявил глава региона.
Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации "лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", а глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что несогласованные акции "управлялись из-за рубежа". Меликов также призвал глав муниципалитетов лично следить, как проходит частичная мобилизация в призывных пунктах.
https://1prime.ru/society/20220929/838290623.html
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