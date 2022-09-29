МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Финская граница будет закрыта для российских туристов в ночь на пятницу, передает крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat со ссылкой на источники. Польша вводит запрет на въезд россиян через воздушные и морские пункты

"Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13.00, не изменит график, который уже был предварительно согласован", — сообщило издание.

Ранее 23 сентября глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки приняли принципиальное решение по запрету въезда россиян в страну с туристическими целями и для транзита в другие государства Евросоюза, отмене льготного получения виз по причине владения недвижимостью.